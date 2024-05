München (ots) -Die geplanten Themen:Solidarität und BoykottAntisemitismuskontroverse in der Kulturszene nach dem 7. OktoberWie die Mafia Deutschland übernimmtSandro Mattiolis Recherche zu einer unterschätzten GefahrDer Traum vom Tanz"Dancing Heartbeats" porträtiert drei B-GirlsFeiern gegen die StaatsmachtSubkultur in der DDR-Provinz im Jugendclub ExtremEin Leben im Schreiben.Zum Tod des Schriftstellers Paul AusterModeration: Siham El-Maimouni"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbarRedaktion: Klaus Reimann (WDR)Pressekontakt:ARD-Programmdirektion/Presse und InformationE-Mail: presse.daserste@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5771653