Frankfurt am Main (ots) -Vom 3. bis 10. Mai rückt die "Woche der Meinungsfreiheit" die Bedeutung lebendiger Debatten für eine freie, demokratische Gesellschaft in den öffentlichen Fokus. Auch die Bildungsmedienanbieter in Deutschland haben eine Vielzahl gedruckter und digitaler Materialien für die Demokratieerziehung im Angebot.Von politischer Bildung in der Grundschule bis zur Medienmündigkeit der Gen Z, von Jugend debattiert bis zum demokratischen Klassenrat: Einen Überblick über Neues und Bewährtes für alle Schularten gibt der Verband Bildungsmedien e. V. in seiner aktuellen Linkliste:bildungsmedien.de/unsere-themen/linkliste-demokratieerziehungDie Woche der Meinungsfreiheit ist eine Initiative des Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V. Unterstützt von zahlreichen Partnern will sie ein Bewusstsein für Meinungsfreiheit schaffen und offen diskutieren. www.woche-der-meinungsfreiheitDer Verband Bildungsmedien ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland. bildungsmedien.deMehrAlsMeineMeinung