Daimler Truck meldete solide Ergebnisse für Q1. Das Unternehmen erzielte in Q1 24 einen Umsatz von EUR 13,3 Mrd. und übertraf damit die Konsensschätzung von EUR 13,0 Mrd. Das bereinigte EBIT lag bei EUR 1,2 Mrd. und entsprach damit in etwa der Konsensschätzung. Der Absatz und der Auftragseingang des Unternehmens gingen im 1. Quartal 24 im Einklang mit der erwarteten Normalisierung der Lkw-Märkte um 13,0 % bzw. 13,9 % auf 108,9 Tausend bzw. 105,8 Tausend Einheiten zurück. Die Profitabilität des Unternehmens hat sich jedoch weiter verbessert: Die bereinigte Umsatzrendite im Industriegeschäft lag bei 9,3% (1. Quartal 23: 8,8%), vor allem aufgrund der verbesserten Preisgestaltung bei Trucks North America und des geringeren Absatzes im margenschwachen Segment Trucks Asia. Darüber hinaus bestätigte Daimler Truck seine Gesamtprognose für das Geschäftsjahr 24. Aufgrund der eingeschränkten Visibilität insbesondere in den europäischen Märkten sind die Analysten von mwb research jedoch der Ansicht, dass es zu negativen Überraschungen kommen könne korrigieren die Schätzungen für das GJ 24 nach unten. Mit einem neuen Kursziel von EUR 44,00 (alt: EUR 46,00) bestätigt mwb research die Aktie auf HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Daimler%20Truck%20Holding%20AG





Lithium vs. Palladium - Zwei Rohstoff-Chancen traden In diesem kostenfreien PDF-Report zeigt Experte Carsten Stork interessante Hintergründe zu den beiden Rohstoffen inkl. . Zudem gibt er Ihnen konkrete Produkte zum Nachhandeln an die Hand, inkl. WKNs. Hier klicken