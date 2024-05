News von Trading-Treff.de Verlauf Rückblick auf 2 Wochen Rückblick: Sehen wir in der letzten Woche konnte der DAX am Mo. und Di. stark steigen gefolgt von einer Korrektur über den Mi. und Do. Mit dem starken Anstieg am Fr. schaffte der DAX nahe Wochenhoch zu schließen. In dieser Woche ist der DAX bisher ab Mo. nach unten gefallen und hat am Di. die noch offenen GAPs bei 17935 / 17917 geschlossen und sich im gestrigen Handel nach dem Feiertag vom ...

