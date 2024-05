Die Evotec-Aktie ist am 24. April 2024 um ganze 32% eingebrochen, das war der höchste Tagesverlust aller Zeiten für die Aktie des Wirkstoffforschers. Damit summiert sich der Kursverlust in der Sechs-Monats-Betrachtung auf ganze 44%. Ob sich der Einstieg in die Evotec-Aktie jetzt lohnt, erfahren Sie hier. Jetzt könnte allerdings eine neue Kooperation mit Bayer für frischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...