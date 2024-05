© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Charles Krupa



DraftKings hat besser als erwartete Quartalsergebnisse geliefert. Während der Umsatz stark anstieg, konnte der Verlust deutlich verringert werden. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde angehoben. "Wir heben die Mitte unserer Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 an - als Ergebnis unserer hervorragenden Earnings im ersten Quartal und der verbesserten Aussichten für die Kundenakquise und -bindung für den Rest des Jahres 2024", sagte Alan Ellingson, Chief Financial Officer von DraftKings, in einer Erklärung zur Bekanntgabe der Gewinne. Das Unternehmen für Sportwetten meldete für das erste Quartal einen Nettoverlust von 142,6 Millionen US-Dollar oder 30 Cent pro Aktie, verglichen mit einem …