NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Henkel mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Sector Perform" belassen. Dank einer besser als erwartet ausgefallenen Entwicklung der Konsumsparte habe Henkel die Umsatz- und Margenziele aufgestockt, schrieb Analyst James Edwardes Jones am Freitag in seiner ersten Reaktion auf vorläufige Quartalszahlen. Dies sei ungewöhnlich, da zum ersten Quartal nur die Umsatzentwicklung bekannt gegeben werde. Es sei damit klar, dass sich die Profitabilität gut erhole./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2024 / 04:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2024 / 04:28 / EDT



ISIN: DE0006048432

