HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fresenius anlässlich des Verkaufs von 67 Prozent der Vamed-Reha-Kliniken auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die Veräußerung stelle den ersten Schritt im Verkaufsprozess der Vamed dar, schrieb Analystin Victoria Lambert in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Erfreulicherweise werde aus dem Verkauf in den nächsten 18 Monaten ein Erlös von rund 282 Millionen Euro erwartet, der zur Schuldentilgung verwendet werden solle./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2024 / 04:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785604

Kupfer - Jetzt! So gelingt der Einstieg in den Rohstoff-Trend! In diesem kostenfreien Report schaut sich Carsten Stork den Kupfer-Trend im Detail an und gibt konkrete Produkte zum Einstieg an die Hand. Hier klicken