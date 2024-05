ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Henkel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Angesichts des verbesserten Margenausblicks dürften die Marktschätzungen für 2024 um sechs Prozent steigen, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden ersten Einschätzung zu den vorläufigen Quartalszahlen und den Prognose-Anhebungen des Konsumgüterherstellers. Wichtig wäre nun zu erfahren, ob die Erhöhung des Umsatzausblicks für die Konsumsparte nur die Folge zusätzlicher Preis-Aktionen sei oder auf Verbesserungen des Volumenwachstums zurückgehe. Zudem dürfte der Markt vor dem Hintergrund stark steigender Kosten nach den Reinvestitionen von Henkel in diesem Jahr fragen./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2024 / 09:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2024 / 09:06 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006048432

