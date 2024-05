Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Verschiebung der Zinswende in den USA hat auch Auswirkungen auf unsere Kapitalmarktprognosen, so die Analysten der Helaba.Während die Aussichten für eine Zinssenkung im Euroraum in einem Monat intakt seien, dürfte die US-Notenbank angesichts des robusten fiskalischen Umfelds mindestens bis September in einer abwartenden Haltung verharren. ...

