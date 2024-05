London (www.anleihencheck.de) - Das FOMC-Meeting der Federal Reserve Bank (FED) in dieser Woche brachte wenig Bewegung in den Anleihemarkt, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay, RBC BlueBay Asset Management.Es bleibe bei der schon in den vorherigen Sitzungen kommunizierten Geldpolitik der US-Notenbank, während der FED-Vorsitzende Jerome Powell weiter davon spreche, die Zinsen senken zu wollen. Allerdings nur, wenn neue Daten zur Inflation diesen Schritt unterstützen sollten. ...

