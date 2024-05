FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Apple nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 180 auf 185 US-Dollar je Aktie angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Mit der Service-Sparte habe es Licht gegeben, mit vielen anderen Produkte aber auch Schatten, schrieb Analyst Ingo Wermann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insofern sprach er von einem gemischten Bild, auch wenn die Zahlen an sich leicht über der Markterwartung gelegen hätten. Mit Spannung erwartet werde eine Entwicklerkonferenz am 10. Juni, vor allem im Hinblick auf die Strategie im Bereich Künstlicher Intelligenz./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2024 / 11:29 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2024 / 11:36 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0378331005

