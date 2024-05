Paris / London - Im Kielwasser positiver US-Impulse haben sich Europas Börsen am Freitag etwas berappelt. Vor dem viel beachteten US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag wollten sich die Anleger aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Dank guter Apple-Zahlen und einer Erholung der US-Börsen stieg der EuroStoxx50 am Mittag um 0,62 Prozent auf 4920,73 Punkte. Für die Woche steuert der Leitindex der Eurozone damit aber auf ein Minus von 0,6 Prozent ...

