Rational hat in Q1 24 ein gutes Ergebnis erzielt. Das Umsatzwachstum blieb stabil bei 1% yoy (ähnlich wie in Q4 23) auf einer hohen vergleichbaren Basis und das EBIT wuchs schneller um 7% yoy auf EUR 71 Mio., da der Druck auf die Input- und Logistikkosten nachließ. Insbesondere das iVario-Umsatzwachstum kehrte im ersten Quartal auf einen positiven Pfad zurück. Der Auftragseingang blieb auf hohem Niveau und spiegelte den Umsatz von EUR 286 Mio. wider, was zu einem gesunden Book-to-Bill-Verhältnis von 1,0x führte. Der Auftragsbestand stabilisierte sich bei EUR 120 Mio., was ca. 11% des Umsatzes entspricht, und spiegelt eine schnellere Auftragsabwicklung/komfortable Lieferfristen wider. Das Management erwartet ein stabiles Nachfrageumfeld und bekräftigte seine Prognose für das Geschäftsjahr 24. Es erwartet ein Volumen- und Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr, einen höheren Rohertrag gegenüber dem Vorjahr und eine stabile EBIT-Marge. Die Analysten von mwb research schätzen das Geschäftsmodell von Rational, das aufgrund des lukrativen After-Sales-Geschäfts Preiserhöhungen und hohe Margen ermöglicht. Darüber hinaus könnte iHexagon - die kürzlich eingeführte neue Produktkategorie, die auf stark nachgefragte Bereiche wie Kantinen und Fast-Food-Lokale abzielt - zu einem weiteren kumulativen Blockbuster-Produkt mit einem Umsatz von über EUR 1 Mrd. werden. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre Empfehlung zu HALTEN mit einem unveränderten Kursziel von EUR 750,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/RATIONAL%20AG





