NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple nach Zahlen von 210 auf 225 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Technologieriese habe im vergangenen Quartal nicht so schlecht wie befürchtet abgeschnitten und für das laufende Quartal ein überraschend hohes Umsatzwachstum in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das sei eine gute Basis für die Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr, zumal sich der Fokus nun auf die in den kommenden Jahren anstehenden Neuerungen des Unternehmens im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) richte./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2024 / 22:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2024 / 22:31 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0378331005

Kupfer - Jetzt! So gelingt der Einstieg in den Rohstoff-Trend! In diesem kostenfreien Report schaut sich Carsten Stork den Kupfer-Trend im Detail an und gibt konkrete Produkte zum Einstieg an die Hand. Hier klicken