Die meistgehandelten Produkte: Anleger:innen bullish bei Einzelwerten

Trotz eines positiven Starts bleibt der DAX® am letzten Handelstag der Woche weiterhin unterhalb der bedeutenden Marke von 18.000 Punkten, wobei er am Morgen um 0,3 Prozent zulegt und bei 17.948 Punkten notiert. Die Stimmung an der Frankfurter Börse wurde kürzlich durch Zinssorgen beeinträchtigt, da die US-Notenbank Fed beschlossen hat, den Leitzins vorerst unverändert zu lassen. Am Freitag könnte der US-Arbeitsmarktbericht Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbank liefern, während die Fed bestrebt ist, die Inflation zu bekämpfen und gleichzeitig den überhitzten Arbeitsmarkt zu beruhigen.

Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten waren heute Long-Produkte auf Aurubis, NASDAQ100 und Coinbase sowie der DAX® im Allgemeinen. Der Kupferkonzern Aurubis wurde durch zunehmende Investitionen und gesunkene Verarbeitungs- und Verhüttungsgebühren (TCRC) beeinträchtigt. Anleger:innen positionierten sich trotzdessen mit K.o.-Long Produkten. Coinbase verzeichnete aufgrund eines aktiven Handels mit Kryptowährungen einen erheblichen Anstieg der Ergebnisse, wobei die größte US-Börse für Cyber-Devisen am Donnerstag einen Nettogewinn von 1,2 Milliarden Dollar bekannt gab, was Trader:innen ebenfalls zum Kauf von K.o.-Long Produkten animierte.

Bei den klassischen Optionsscheinen standen heute RWE, Alphabet, Daimler Truck, Mercedes Benz und NVIDIA hoch im Kurs. Die RWE Aktie steht in letzter Zeit immer wieder im Fokus von Analysten, weshalb sich Anleger:innen mit Call-Optionsscheinen eindeckten. Bei den meistgehandelten Faktor-Optionsscheinen fragten Anleger:innen heute Long-Produkte auf Sartorius, Rheinmetall, Aurubis und Daimler Truck sowie ein Short-Produkt auf den S&P 500 nach. Seit Wochenanfang hat der S&P 500 bereits einen Rückgang von 0,976 Prozent verzeichnet, weshalb sich Trader:innen gegen fallende Kurse absicherten.

Auf Unternehmensseite dürften Anlegerinnen und Anleger in den nächsten Tagen auf neue Quartalszahlen und Neuigkeiten von einer Reihe von Hauptversammlungen achten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Aurubis AG Call HC0AEA 3,36 72,10 EUR 41,820028 EUR 2,22 Open End NASDAQ 100 Call HD3DHW 1,5 17541,54 Punkte 17463,98949 Punkte 98,61 Open End Coinbase Global Inc. Call HD2RPT 6,91 229,33 USD 158,06809 USD 4,33 Open End DAX ® Put HD4G3V 5,15 17896,50 Punkte 18435,799312 Punkte 22,94 Open End DAX ® Call HD54J2 1,6 17896,50 Punkte 17878,431481 Punkte 236,22 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.04.2024; 08:52 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag RWE AG Call HD3XX8 0,27 33,34 EUR 35,00 EUR 13,9 19.03.2025 Alphabet Inc. Call HC9DL3 2,01 168,46 USD 155,00 USD 8,22 18.09.2024 Daimler Truck Holding AG Call HD3868 1,07 40,42 EUR 44,00 EUR 47,63 19.06.2024 Mercedes-Benz Group AG Call HD2M4P 0,74 71,48 EUR 68,00 EUR 9,42 17.12.2025 NVIDIA Put HD33JE 1,04 858,38 USD 800,00 USD 68,01 15.05.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.04.2024; 09:29 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Sartorius AG Long HC3WY3 0,85 284,20 EUR 187,717429 EUR 3 Open End S&P500 Short HD2R0A 8,94 5071,62 Punkte 5908,370062 Punkte -6 Open End Rheinmetall AG Long HC4733 73,83 517,20 EUR 384,403951 EUR 4 Open End Aurubis AG Long HC988D 4,49 67,38 EUR 53,68 EUR 5 Open End Daimler Truck Holding AG Long HC3WZF 11,29 40,07 EUR 34,056277 EUR 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.04.2024; 09:35 Uhr;

