Bern - Die Ikerian AG und ihre Tochtergesellschaft RetinAI U.S. Inc., Entwickler von Softwarelösungen für medizinisches Bild- und Datenmanagement und künstliche Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen, haben ihre Serie-A-Erweiterungsfinanzierung in Höhe von umgerechnet 5,65 Mio Franken mit neuen und bestehenden Investoren erfolgreich abgeschlossen. Die letzte Finanzierungsrunde wurde vom strategischen Investor, dem Corporate Venture Capital Arm von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...