Starke Quartalsergebnisse schaffen Optimismus

Letzte Woche veröffentlichte Automatic Data Processing, Inc. die Quartalsergebnisse, ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg zu einem stärkeren Geschäftsaufbau. Die Ergebnisse waren insgesamt glaubwürdig, mit Einnahmen von 5,3 Milliarden US-Dollar sowie einem gesetzlichen Gewinn pro Aktie von 2,88 US-Dollar, welche beide im Einklang mit den Analystenschätzungen lagen und zeigten, dass das Unternehmen gemäß den Erwartungen agiert. Nach dem Ergebnis haben Analysten ihr Ertragsmodell aktualisiert, es bleibt jedoch abzuwarten, ob sie eine signifikante Veränderung in den Geschäftsaussichten des Unternehmens sehen oder ob es weiterhin "Business as usual" ist. Laut den Prognosen wird ein Umsatz von 20,3 Milliarden US-Dollar bis 2025 erwartet, was eine zufriedenstellende Verbesserung von 7,2% gegenüber den letzten 12 Monaten darstellt. [...]

