An Chinas Börsen ist die globale Aktienhausse lange spurlos vorübergegangen. Jetzt hat der Wind gedreht und der Leitindex in Hongkong klettert nach oben. Es fehlt nicht viel und der langfristige Abwärtstrend wird überwunden. DER AKTIONÄR nennt die Gewinner des jüngsten Aufschwungs und einige spannende Unternehmen.Es sah überhaupt nicht nach Aufschwung aus. Kein bisschen. In Hongkong trudelte der 82 Unternehmen umfassende Leitindex Hang Seng vielmehr ab Mitte April in Richtung 16.000 Punkte, so als ...

