EQS-Ad-hoc: Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

Francotyp-Postalia Holding AG: Aufsichtsrat schlägt Hauptversammlung vollständig neuen Aufsichtsrat vor



03.05.2024 / 15:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Francotyp-Postalia Holding AG: Aufsichtsrat schlägt Hauptversammlung vollständig neuen Aufsichtsrat vor Berlin, 3. Mai 2024 - Der Aufsichtsrat der Francotyp-Postalia hat heute entschieden, der am 25. Juni 2024 geplanten ordentlichen Hauptversammlung drei neue Aufsichtsratsmitglieder zur Wahl vorzuschlagen und damit das Organ der Gesellschaft vollständig neu zu besetzen. Die drei neuen Kandidaten sollen den derzeitigen Aufsichtsratsmitgliedern Johannes Boot (Vorsitzender), Klaus Röhrig (stellvertretender Vorsitzender) und Dr. Alexander Granderath nachfolgen, die ihr Amt jeweils zum Ende der anstehenden Hauptversammlung in bestem Einvernehmen niedergelegt haben. Der Vorstand dankt den Herren Boot, Röhrig und Dr. Granderath für ihren teils langjährigen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens. Der für den Aufsichtsrat kandidierende Dr. Dirk Markus, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA, wohnhaft in London, ist mittelbar an der Großaktionärin Olive Tree Invest GmbH beteiligt, die 25,34 % der Anteile an der Gesellschaft hält. Die Kandidatur von Paul Owsianowski, Investment Manager und Partner der Active Ownership Advisory GmbH, wohnhaft in Berlin, geht auf einen Vorschlag der Aktionäre Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS und Active Ownership Investment Ltd. zurück, die insgesamt 10,31 % der Anteile an der Gesellschaft halten. Dr. Martin Schoefer, wohnhaft in München, ist unabhängiger Berater für Transformation und Strategie. Für Investor Relations und Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: Dr. Monika Plum

Head of Strategy & Investor Relations

Tel.: +49 (0)30 220 660 410

E-Mail: ir@francotyp.com



Ende der Insiderinformation



