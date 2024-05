Die Lage am US-Arbeitsmarkt kann im April nicht mehr wirklich glänzen. Nach noch vorläufigen Angaben sind in den Vereinigten Staaten in der Summe in der Tat lediglich 175.000 zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse entstanden. Damit notiert der Stellenaufbau sogar leicht unterhalb unserer keinesfalls optimistischen Erwartungen. Die im Rahmen einer separaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...