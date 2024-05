Das Warten auf die erste Leitzinssenkung in diesem Jahr geht weiter. Die Fed-Sitzung zur Wochenmitte brachte wenig neue Erkenntnisse. Dafür gibt es spannende Neuigkeiten zu einigen Unternehmensanleihen.3. Mai 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die traditionell mit Spannung erwartete Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch hat nicht zu dem von vielen erhofften Schub an den Anleihemärkten geführt. Auf Wochensicht sind die Renditen der zehn- und. zweijährigen US-Bonds nur leicht um jeweils 10 Basispunkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...