LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für AB Inbev vor den am 8. Mai erwarteten Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe einen guten Start in das Jahr 2024 gehabt, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Thema Bud Light liege nun hinter dem Konzern und die Kostenverbesserungen bei den verkauften Waren (COGS) dürften sich positiv auf die Margen auswirken./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2024 / 14:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2024 / 10:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: BE0974293251

