Zum Wochenschluss herrscht bei den meisten Anlegern gute Laune. Der DAX legt am späten Nachmittag rund 0,5 Prozent zu, wobei nach den US-Arbeitsmarktdaten die Gewinne schon höher waren. Die Stimmung bei den Aktionären von der Munich Re dürfte hingegen nicht die beste sein und sich möglicherweise noch verschlechtern.Die Aktie des Münchner Rückversicherers notiert zurzeit bei etwa 403 Euro und ist so eine der schwächsten Titel im DAX am Freitag. Schon in den letzten Wochen gab es immer wieder Gewinnmitnahmen ...

