Die jüngste Achterbahnfahrt beim KI-Darling Super Micro Computer setzt sich am Freitag fort. Dieses Mal geht es allerdings nach oben. Die Aktie klettert an der Wall Street im frühen Handel um rund 4 Prozent und macht damit einen Teil der Vortagesverluste wett. Der Anstieg auf rund 800 Dollar könnte der Beginn einer neuen Kursrally sein. Auslöser für den Anstieg in New York ist ein positives Rating von Argus Research. Das eher unbekannte Analystenhaus erneuerte seine Kaufempfehlung für den Server-Hersteller ...

