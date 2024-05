Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD), bekannt für seine Halbleiterprodukte wie Prozessoren und Grafikkarten und ein führender Akteur in der Technologiebranche, erlebte nach der jüngsten Gewinnmitteilung eine deutliche Korrektur im Börsenkurs. Ein Finanzunternehmen verringerte das Kursziel der AMD-Aktie von 245 $ auf 200 $, behielt jedoch trotz der Anpassung seine Kaufempfehlung bei. Die Aktie erlitt einen erheblichen Einbruch um bis zu 13,50 $ oder 8,5% im Tagesverlauf. Ein starkes Zeichen, dass hohe Erwartungen der Anleger an das künftige Ertragswachstum mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (P/E) von 209,16 bestehen. Obwohl der Umsatzwachstum in den letzten zwölf Monaten leicht zurückging, konnte AMD eine hohe Bruttogewinnmarge von 50,55% verzeichnen, was die Fähigkeit des Unternehmens unterstreicht, aus seinem Umsatz Profit zu generieren. Zudem signalisieren 14 Analysten [...]

