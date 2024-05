Wochenausblick: DAX mit leichten Wochenverlusten. 10 DAX-Titel mit Zahlen!

Die Aktionäre müssen in diesen Tagen eine Flut von Unternehmens- und Wirtschaftszahlen verarbeiten. Das zentrale Thema ist und bleibt der Zinskurs von EZB und Fed. Die schwachen US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag öffneten möglicherweise die Tür für eine US-Zinssenkung. Einen Spalt. Mehr allerdings zunächst nicht. So ging der DAX® zwar mit einem Tagesplus aber einem Wochenminus am Freitag aus dem Handel. Kommende Woche wartet erneut eine Zahlenflut und Reden von zahlreichen US-Notenbankern auf die Anleger.

Nach den US-Daten am Freitag sackten die Renditen von europäischen und amerikanischen Staatsanleihen zeitweise deutlich ab. Im weiteren Verlauf wurde ein Teil dieser Bewegung jedoch wieder aufgeholt. Vor allem bei den langfristigen Papieren deutet sich damit eine gewisse Entspannung an. Von einer Trendumkehr zu sprechen, wäre allerdings etwas verfrüht. Die Notierungen für Gold und Silber pendelten im Wochenverlauf in einer engen Range. Der steile Abwärtstrend der Vorwoche wurde damit abgebremst. Der Ölpreis geht mit dicken Wochenverlusten aus dem Handel. Dabei setzte sich der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil knapp unterhalb der 200-Tage-Durchschnittslinie fest.

Unternehmen im Fokus

Kommende Woche werden unter anderem BioNTech, BMW, Continental, Deutsche Post, Elmos Semiconductor, Ferrari, Fresenius Medical Care, Heidelberg Materials, Henkel, Hensoldt, Hypoport, Infineon, Jungheinrich, Klöckner, Münchener Rück., Norma Group, Puma, Siemens Energy, Siemens Healthineers, UniCredit, Wacker Neuson und Zalando Geschäftszahlen veröffentlichen und möglicherweise ihren Ausblick anpassen. Allianz, Deutsche Lufthansa, Hannover Rück., Kontron, Mercedes-Benz und MTU Aero Engines laden jeweils zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

MONDAY MAY 6, 2024

Germany-PMI Services

Euro Zone-Sentix Index

Richmond Federal Reserve Bank President Barkin speaks in Columbia, S.C

New York Federal Reserve Bank President Williams participates in conversation

TUESDAY MAY 7, 2024

Germany-Trade

Germany-Industrial Orders

Germany-PMI Construction

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

Minneapolis Federal Reserve Bank President Kashkari speaks on the economy

WEDNESDAY MAY 8, 2024

Germany-Industrial production

Federal Reserve Vice Chair Jefferson discusses "Exploring Careers in Economics" at Fed event

Boston Federal Reserve Bank President Collins speaks at MIT

Federal Reserve Board Governor Cook speaks on financial

THURSDAY MAY 9, 2024

China (Mainland)-Trade

ECB board member Cipollone

ECB Vice President de Guindos speaks

United States-Jobless

FRIDAY MAY 10, 2024

ECB board member Cipollone

Federal Reserve Board Governor Bowman speaks before Texas bankers' conference

Chicago Federal Reserve Bank President Goolsbee participates in moderated Q&A before Economic Club of Minnesota

Federal Reserve Vice Chair for Supervision Barr gives commencement speech at American University

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 18.000/18.046/18.146/18.214/18.329/18.426/18.556 Punkte Unterstützungsmarken: 17.806/17.868/17.934 Punkte Dem DAX® ging mit leichten Tagesgewinnen in das Wochenende. Der Ausflug über die 18.000 Punktemarke währte jedoch nicht lang. Der Blick richtet sich somit weiterhin auf die Unterstützungszone zwischen 17.868 und 17.934 Punkte. Solange diese Range nicht verletzt wird, besteht die Chance auf einen erneuten Versuch, die magische Marke nachhaltig zu überwinden und die nächsten Hürden bei 18.146/18.214 Punkte anzupeilen. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 29.04.2024 - 03.05.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 04.05.2019 - 03.05.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Indexanleihen Protect könnten eine interessante Investmentmöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen Indexanleihe Protect wird eine Barriere bei 60 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert der DAX® am 31.05.2027 auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls erhalten Anleger zwar den Zinssatz. Dennoch können Verluste drohen. Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Finaler Beobachtungstag Bemerkung DAX® Indexanleihe Protect HV4XNR * 101,25%** 31.05.2027 Barriere: 60%***; Zinssatz: 4,0 % p.a. * Zeichnungsfrist bis 30.05.2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.05.2024; 17:30 Uhr; Tradingmöglichkeiten Turbo Bull Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs steigt

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HC5S4H 32,76 14.728,5927 14.728,5927 5,55 Open End DAX® HD0T18 17,99 16.207,6418 16.207,6418 10,18 Open End DAX® HD26GH 9,65 17.043,5485 17.043,5485 18,93 Open End DAX® HD2707 7,83 17.230,2346 17.230,2346 23,35 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.05.2024; 17:30 Uhr Turbo Bear Open End auf DAX® für Spekulationen, dass der Indexkurs fällt

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Punkte

Knock-Out Barriere in Punkte Hebel finaler Bewertungstag DAX® HD3CBH 33,90 21.380,1982 21.380,1982 -5,28 Open End DAX® HC6X4V 10,98 19.090,5462 19.090,5462 -16,02 Open End DAX® HC6KU1 8,10 18.799,0014 18.799,0014 -21,57 Open End DAX® HC70D6 6,38 18.627,4215 18.627,4215 -27,19 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.05.2024; 17:30 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie der DAX® finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!