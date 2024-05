Der XTB Wochenausblick Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte (03.05.24) EURUSD, GBPUSD & DAX

In der zu Ende gehenden Handelswoche konzentrierten sich die Anleger an den Finanzmärkten auf die Ereignisse in den USA. Wir erfuhren von der Zinsentscheidung der Fed und erhielten Berichte vom Arbeitsmarkt. In der neuen Handelswoche wird sich die Aufmerksamkeit der Anleger nach Europa verlagern, wo die Bank of England ihre Zinsentscheidung bekannt geben wird. Außerdem werden wir viele wichtige Berichte für die europäischen Länder sowie das EZB-Protokoll sehen. Aus diesem Grund lohnt es sich, die Währungspaare EURUSD und GBPUSD sowie den DAX-Index im Auge zu behalten.

EURUSD

Am Freitag, den 10. Mai, wird das Protokoll der letzten EZB-Sitzung veröffentlicht. Die Aufmerksamkeit der Anleger wird sich vor allem auf die mögliche Zinssenkung auf der Sitzung Anfang Juni richten. Der Markt...

