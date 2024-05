Nur eine Richtung kennt heute Plug Power. So kann die Aktie derzeit einen Anstieg von rund sechs Prozent vorzeigen. Durch diesen Anstieg kostet der Titel nun 2,51 EUR. Geht hier jetzt so richtig die Post ab? Kursverlauf von Plug Power der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Plug Power-Analyse einfach hier klicken. In der Charttechnik überwiegen trotz des Kursschubs die dunklen Wolken. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...