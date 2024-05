Krypto News: Toncoin pumpt 9,21 % durch VC-Unterstützung

Am heutigen Tage konnte Toncoin einen beeindruckenden Anstieg von 9,21 % verzeichnen. Denn der namhafte Krypto-Assetmanager Pantera Capital hat zuletzt angekündigt, dass er in Toncoin investieren wird. Ebenso wurden die Gründe für das Investment in Toncoin genannt. Erfahren Sie nun alles über die letzten Entwicklungen und warum TON eine besonders attraktive Investmentidee sein könnte.

Pantera Capital kündigt weiteres Investment in Toncoin an

Pantera Capital, ein US-Assetmanager mit Spezialisierung auf den Blockchain-Bereich, hat am 2. Mai ein Investment in die Layer-1-Blockchain von Toncoin bekannt gegeben. Laut Aussagen des Finanzdienstleisters habe TON das Potenzial, Kryptowährungen bei der Massenadaption maßgeblich zu helfen und zu einer der führenden Blockchains zu werden.

Denn mithilfe von Ton müssen sich die Nutzer nicht ein Passwort mit 24 Wörtern merken. Stattdessen lassen sich die einzelnen Anwendungen mit einer selbst verwahrenden und fremd verwahrenden Wallet nutzen. Dafür benötigen die Anwender lediglich die App von Telegram.

Aktuell ist Telegram eine der beliebtesten Social-Media-Apps und kommt auf mehr als 900 Mio. aktive Nutzer pro Monat. Ebenso erzielte sie 36,7 Mio. Downloads im Januar, womit sie hinter WhatsApp und Snapchat auf Platz 3 liegt. Neben Kommunikationen zwischen Einzelpersonen ermöglicht Telegram auch die Erstellung von Gruppen und Kanälen, wobei die Unterhaltungen schnell und sicher sind.

Dies ist auch einer der Gründe, weshalb der Messenger gut zu den Kryptowährungen und ihren Idealen passt. Ebenso hat Telegram laut den Aussagen von Pantera Capital eine ganz besondere Marktstellung, von welcher es profitieren kann. Denn der Messenger sei ohne regulatorische Hürden.

So gab es etwa Probleme bei der Integration von Libra in den Messenger. Ebenso ist der asiatische Messenger WeChat mit seinen CBDC-Zahlungen beschränkt, da keine erlaubnisfreien Anwendungen erstellt werden können.

Zu den einzelnen Komponenten des Ökosystems von TON (The Open Network) gehören Ton-Blockchain, Ton-Speicher, Ton-DNS und Ton-Dienstleistungen. Sie wurden alle so entwickelt, dass sie perfekt aufeinander abgestimmt sind.

Die Blockchain selbst zeichnet sich durch eine hohe Geschwindigkeit von Millionen von Transaktionen pro Sekunde, niedrige Kosten von rund 0,10 USD und eine gute Skalierbarkeit aus, wofür sie das sogenannte dynamische Sharding verwendet.

Telegram positioniert sich nützlicher Messenger

Innerhalb des Ökosystems des Telegram-Messengers entstehen immer mehr Anwendungen. Bereits jetzt gibt es monatlich 360 Mio. Nutzer, welche diese verwenden. Zu diesen Diensten zählen etwa Chatbots, Minispiele, Casinos und mehr. Ebenso gibt es schon auf der Blockchain von Toncoin 300 Projekte, welche mehrheitlich innerhalb des Messengers integriert sind.

Bereits zuvor haben einige Anwendungen in Telegram eine große Nachfrage erlebt. Zu ihnen zählen beispielsweise Unibot, Image Generation AI und StormTrade. Aber auch andere Applikationen wie Pixels und Fanzee Battles haben innerhalb von Tagen ein Millionenpublikum angezogen. Ein weiteres Beispiel ist Notcoin, das mit 30 Mio. Nutzern eine der schnellen Adaptionen am Kryptomarkt erreicht hat.

Auf dem Marktplatz von Toncoin könnend die Nutzer unter anderem Sammelobjekte, virtuelle Telefonnummern und benutzerdefinierte Nutzernamen handeln. Schon jetzt konnte Fragment mit diesen Verkäufen im Umfang von 350 Mio. USD verzeichnen. Überdies gibt es noch Wachstumspotenzial für andere Bereiche wie die Sticker, welche 730 Mrd. mal gesendet wurden und auch als NFTs denkbar sind.

Bemerkenswert ist auch die Initiative von Tether, welches nun den Stablecoin USDT auf der Blockchain von Ton ermöglicht hat. Somit können die Web3-Nutzer wertstabilere Coins für die einzelnen Dienste verwenden.

