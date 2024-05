Dogwifhat steuert erneut auf 3 Milliarden Dollar zu - Ist Sealana die bessere Wahl?

Das Schlimmste könnte überstanden sein. Nachdem Anleger am Kryptomarkt in den letzten 6 Wochen hohe Verluste hinnehmen mussten, scheint sich die Situation nun langsam zu bessern. Schwache Arbeitsmarktdaten aus den USA haben den Bitcoin-Kurs beflügelt, da Anleger nun wieder auf baldige Zinssenkungen hoffen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Von der Bitcoin-Rallye profitieren auch die meisten Altcoins, wobei Dogwifhat (WIF) wieder zu den größten Gewinnern gehört und die 3 Milliarden Dollar Marke anvisiert. Währenddessen explodiert auch die Nachfrage beim neuen Sealana, da Investoren hier größeres Gewinnpotenzial sehen.

Wird Dogwifhat PEPE wieder überholen?

Der Aufstieg von Dogwifhat war spektakulär. Der mit Abstand größte Meme Coin nach Marktkapitalisierung im Solana-Ökosystem hat nach dem Überschreiten der Milliarden Dollar Marke nochmal eine Kursrallye hingelegt und ist dabei fast auf eine Bewertung von 5 Milliarden Dollar gestiegen. Wer WIF Anfang des Jahres gekauft hat, hat sein Kapital inzwischen vervielfachen können. Nach der Korrektur der letzten Wochen geht es nun aber wieder bergauf. Allein in den letzten 24 Stunden ist der WIF-Kurs um mehr als 8 % gestiegen.

(WIF Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Im Zuge der Meme Coin Rallye und des Hypes um Solana-basierte Token hat WIF sogar PEPE überholt und ist damit zum drittgrößten Meme Coin nach Marktkapitalisierung aufgestiegen. Inzwischen haben die beiden aber wieder die Plätze getauscht, wobei der Vorsprung von PEPE aber wieder kleiner wird, sodass es schon bald wieder zum Machtwechsel kommen könnte.

(Top Meme Coins nach Marktkapitalisierung - Quelle: Coinmarketcap)

Der Trend um Meme Coins, die auf der Solana Blockchain basieren, ist nach wie vor zu beobachten, da die Transaktionskosten gering sind und die Verarbeitungszeiten deutlich kürzer. Gerade im Meme Coin Markt kann das einen bedeutenden Unterschied machen, da Anleger hier auch oft mit niedrigen Summen traden und die Transaktionskosten auf Ethereum dann umso mehr ins Gewicht fallen.

Daher stehen die Chancen für WIF gut, sich wieder auf Platz 3 im Meme Coin Ranking zu drängen. In einigen Prognosen wird sogar davon gesprochen, dass auch Shiba Inu (SHIB) von Platz 2 gestoßen werden könnte. Der Hype um Solana Meme Coins führt auch beim neuen Sealana ($SEAL) zu erhöhter Nachfrage, weshalb hier schon bald beeindruckende Renditen erzielt werden könnten.

Sealana steigt auf 150.000 Dollar

Sealana ($SEAL) ist ein neuer Meme Coin, der auf Solana basiert und bei dem Anleger noch die Möglichkeit haben, von Anfang an dabei zu sein, da der Token derzeit noch nicht an den Kryptobörsen gehandelt wird und noch im Vorverkauf erhältlich ist. Damit knüpft $SEAL an Book of Meme, SLERF und viele weitere Beispiele an, die nach einem kurzen Initial Coin Offering an den Kryptobörsen gelistet wurden und eine extrem starke Performance hingelegt haben. BOME ist nach dem Launch um mehr als das 300-fache gestiegen und es ist durchaus möglich, dass Sealana ($SEAL) ein ähnlicher Erfolg gelingt. Zumindest deuten die Vorverkaufszahlen darauf hin.

($SEAL Initial Coin Offering - Quelle: Sealana Website)

Erst vor zwei Tagen wurde der Vorverkauf auf X angekündigt und seitdem haben Anleger bereits $SEAL im Wert von mehr als 150.000 Dollar gekauft. Wer am Presale teilnehmen möchte, kann SOL an die angegebene Adresse senden oder das Widget auf der Website nutzen und erhält dafür pro SOL 6.900 $SEAL per Airdrop beim Launch. Die hohe Nachfrage im Presale lässt bereits erahnen, dass es sich hier um den nächsten x100 Coin handeln könnte, vor allem wenn der Hype um Solana-basierte Meme Coins bis zum Launch anhält.

