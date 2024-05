Sampled 1 gab heute bekannt, dass das Unternehmen zu einem der ersten OlinkCertified Service Providers ernannt wurde.

Die innovative Proteomik-Technologie von Olink ermöglicht das Verständnis komplexer biologischer Signalwege und Krankheitsmarker. Die Proteomik-Technologie ist ein bedeutendes Instrument zur Erforschung von Krankheiten, das wichtige Erkenntnisse über die ihnen zugrunde liegenden molekularen Mechanismen liefert. Die konsistenten und hochpräzisen Ergebnisse, die mit der Proximity Extension Assay (PEA)-Technologie von Olink erzielt werden, haben ihr breite Anerkennung verschafft und dazu geführt, dass sie in verschiedenen Forschungsbereichen für die Erstellung von Proteinprofilen und die Entwicklung von Biomarkern vielfach zitiert wird.

Olink Certified Service Providers zeichnen sich durch ihr Engagement für die Einhaltung höchster Qualitätsstandards aus. Sie absolvieren eine umfassende Schulung und werden jährlich anhand von Konkordanzproben zertifiziert.

"Wir sind stolz darauf, zu den ersten OlinkCertified Service Providers zu gehören und sind überzeugt, dass dies unser Engagement für bahnbrechende Innovationen im Gesundheitswesen unterstreicht. Mit dieser Technologie können wir unseren Kunden modernste Proteomik-Forschungsmöglichkeiten bieten", so John DelliSanti, CEO von Sampled.

"Wir freuen uns, dass Sampled sich dem Olink Certified Service Provider Network angeschlossen hat, denn es unterstreicht unser gemeinsames Ziel, unseren Kunden die hochwertigsten Tools für ihre Biomarkerforschung zur Verfügung zu stellen. Sampled hat sich als ein Unternehmen etabliert, das die höchsten Standards in Bezug auf die Datenqualität einhält und bestens aufgestellt ist, um seine Kunden mit der Olink-Technologie zu unterstützen", sagte Mike Irwin, Vice President of Global Sales, Support and Marketing bei Olink.

Über Sampled

Sampled unterstützt seine Kunden dabei, die Gesundheit der Menschen zu fördern, indem es aktive biologische Proben durch Konservierung, Immortalisierung und Nutzung in der umfassenden Multiomics-Forschung in dem einzigen globalen integrierten analytischen Biorepository nutzt. Unsere Vision ist eine Welt, in der wir Gesundheitsinnovationen vereinfachen. Unsere Mission ist es, dass Sampled hinter jeder transformativen Gesundheitsinnovation steht. Der Hauptsitz von Sampled befindet sich in Piscataway, N.J., und das Unternehmen verfügt über Labore in den USA und Großbritannien sowie Partnerlabore in den Niederlanden, China und Australien.

Infinity BiologiX LLC, Roylance Stability Storage Limited und Roylance Scientific Limited sind unter dem Namen Sampled tätig. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sampled.com

