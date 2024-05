Dr. Bina Modi, die Chairperson und Managing Director von Godfrey Phillips India Ltd. (GPIL), wurde für ihren außerordentlichen Beitrag zur Corporate Social Responsibility (CSR) geehrt. Die Ehrung wurde vom indischen Vizepräsidenten Herrn Jagdeep Dhankhar in Neu Delhi vorgenommen. Er unterstrich den unermüdlichen Einsatz von Dr. Modi für soziale Verantwortung, Umweltschutz und nachhaltige Unternehmenspraktiken. Dr. Modi gehört weltweit zu den wenigen Frauen, die ein Fortune 500-Unternehmen leiten. Ihr Unternehmen GPIL arbeitet mit Philip Morris International (PMI) zusammen, einem der größten Tabakkonzerne in Indien.

Left to Right: Hon'ble Vice President of India Mr. Jagdeep Dhankhar, Dr. Bina Modi, with respected lawyers Mr. Jyoti Sagar and Mr. Lalit Bhasin (Photo: Business Wire)

Dr. Modi sprach ihren Dank aus und sagte: "Ich fühle mich geehrt, dass mir diese Ehrung zuteil wird. Dies zeigt das Engagement und die harte Arbeit von jedem Mitglied der KK Modi Group -Familie. Unsere Philosophie 'People-First', die alle Stakeholder unserer Unternehmensgruppe umfasst, ist das Kernstück unserer Mission für den Aufbau unserer Nation und unser gesellschaftliches Engagement. Unsere CSR-Initiativen eilen dem indischen Gesetz voraus und sind strategisch auf die globalen Ziele einer nachhaltigen Entwicklung ausgerichtet."

Die wichtigsten CSR-Initiativen von GPIL sind geprägt von der Vision von Dr. Modi. Sie konzentrieren sich auf sicheres Trinkwasser, Boden- und Wasserkonservierung, Aufforstung und Biodiversität, die Abschaffung von Kinderarbeit, die Verbesserung des öffentlichen Gesundheitswesens und die Unterstützung von unterprivilegierten Tabakfarmern in Südindien. Gemäß der Ausrichtung von PMI auf gute Praktiken in der Landwirtschaft strebt GPIL durch Bildung und nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken eine Verbesserung der Lebensverhältnisse und der Umweltbedingungen an. Control Union, eine weltweit bekannte Organisation für Testen, Überwachen und Zertifizierung, hat die CSR-Initiativen von GPIL ebenfalls lobend erwähnt.

Dr. Modi hat dank ihrer fortwährenden Bemühungen und ihres Engagements die CSR-Initiativen von GPIL auf die Gesundheit von Frauen und Kindern, Betreuung von Kindern nach der Schule und Initiativen in Gemeinden zur Vermeidung von Kinderarbeit ausgeweitet.

Dr. Modi betonte die enge Verzahnung von Umweltschutz und Wohlergehen. Sie sagte: "Wir sind proaktiv und richten Biodiversivitätsparks ein, wo native Flora und Fauna geschützt und wiedererweckt werden. Ich setze mich auch für eine mutige Initiative in einer halbtrockenen Region von Andhra Pradesh ein, einem Bundesstaat in Südindien. Dort wird großflächig aufgeforstet. Wir errichten Rückhaltedämme, Farmteiche und führen regelmäßig Entschlammungen durch, um in dieser regenarmen Region Wasser zu gewinnen. So verfügen die Farmer über eine zweite Wasserquelle für den Anbau von Getreide. Durch den Schutz der Umwelt erhalten wir nicht nur natürliche Ressourcen, sondern schaffen auch Gemeinden, die Herausforderungen standhalten können."

Neben ihrem Einsatz für Landgemeinden unterstützt Dr. Modi auch die Bildung und Ertüchtigung von jungen Mädchen und Frauen. Durch das 'Project Khushi' will sie die Bildung von Mädchen vom Land in der gesamten Nation verbessern. Die jüngste Ehrung ist eine weitere Anerkennung für Dr. Modi. Sie wurde schon für 'Women Empowerment in Leadership' und als 'Outstanding Businesswoman of the Year' ausgezeichnet. Aber für sie steht das Wohlergehen der Menschen und des Planeten an erster Stelle.

