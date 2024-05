Bereits in den vergangenen Monaten sorgte der Blick auf den Chart bei den Anteilseignern des Logistikriesen DHL Group selten für große Freude. Heute dürfte es sogar einem kleinen Schock gleichkommen. Doch der kräftige Kursrückgang bei den DAX-Titeln hat einen eher erfreulichen Grund. Denn es gibt wieder Dividende.So erhalten alle, die die DHL-Papiere am Ende des Handelstages am Freitag in ihren Depots hatten, nun 1,85 Euro je Anteilschein, woraus sich eine Rendite von knapp 4,7 Prozent errechnet.Zudem ...

