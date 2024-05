Hamburg (ots) -Im Rahmen der Partnerschaft mit OMR setzt Vytal Global, der führende Anbieter von Mehrweg-Software im Bereich der Kreislaufwirtschaft, ein Pilotprojekt auf dem OMR Festival 2024 um. Diese Kooperation zeigt, wie eine effizientere Durchführung von Mehrwegkonzepten auf Großveranstaltungen aussehen kann.In der diesjährigen Premiere arbeiten Vytal und OMR zusammen, um Besuchenden in der Food Halle B6 eine vollständig digitale Mehrweg-Erfahrung anzubieten. Gäste des OMR Festivals können Zahlungen und Pfandrückgaben an zwei Rückgabemöglichkeiten komplett digital über ein NFC-Armband abwickeln, was Wartezeiten erheblich reduziert und Bargeld obsolet macht. Das System ist nahtlos in das etablierte Zahlungssystem von GET (Global Event Technologies) integriert, das bereits in den Vorjahren erfolgreich zum Einsatz kam. Das Pilotprojekt wird auf dem OMR Festival erstmals an zwei von fünf Rückgabestandorten für Mehrweggeschirr in der Food Halle B6 getestet."Auf dem OMR Festival wollen wir unseren Besuchenden eine ganzheitliche Erfahrung bieten. Das reicht von inspirierenden Vorträgen und handfestem Marketingwissen bis hin zu qualitativ hochwertigem Essen und einem reibungslosen Pfandprozess. Wir arbeiten daran, unser Event Schritt für Schritt weiterzuentwickeln und nachhaltiger zu gestalten. Gemeinsam mit Vytal gehen wir hierbei einen weiteren Schritt ", erklärt Marius Mohn, Teamlead Gastro bei OMR.Vytal Geschäftsführerin Dr. Josephine Kreische ergänzt: "OMR ist für uns ein Vorbild darin, Dinge komplett neu zu denken und auszuprobieren sowie einen neuen Markt zu erfinden. Unsere Vision zielt darauf ab, Wirtschaft neu zu denken und eine softwarebasierte Plattform zu schaffen, die in Zukunft jegliche Form von Zirkularität ermöglichen soll. Wir sind stolz, an dieser Stelle mit einem Innovations-Vorreiter wie OMR zusammenarbeiten zu dürfen."Vytal's Lösung, nämlich ein von Anfang bis Ende digital nachverfolgbarer Prozess, bietet eine Reihe relevanter Mehrwerte für Veranstalter. Die komplett automatisierte Rücknahme und Pfanderstattung der Mehrwegverpackungen läuft komplett digital und ohne Personal ab. So ermöglicht Vytal den Veranstaltern erhebliche Einsparungen bei Personalkosten ebenso wie auch bei der Schulung und Qualifikation des Personals vor Ort. Hinzu kommt, dass durch die vollkommen bargeldlose Abwicklung, für die das OMR Festival schon lange bekannt ist, die durch Vytal aber nochmals deutlich verbessert wird, sämtliche Risiken des Bargeld-Handling wegfallen und der Ablauf so für den Veranstalter und die Gäste deutlich sicherer wird. Die Basis für diese Innovation bildet Vytal's Software, die ein sicheres Tracking entlang der gesamten Wertschöpfungskette ermöglicht, sowie die Kombination aus QR-Codes und smarten Labels, die sicherstellen, dass alle Produkte verlässlich erfasst werden.Mit diesem Angebot ist Vytal nicht nur der innovativste Anbieter im Markt, sondern macht die Umsetzung von Mehrweg für Veranstalter auch maximal einfach. Vytal Events & Entertainment (https://www.vytal-events.org/de) deckt, getreu ihrem Slogan "Rent. Track. Go" alle Aspekte von der Anlieferung über die Ausgabe bis zur Rücknahme und Reinigung der Mehrwegbehältnisse als Service-Leistung ab und erfasst gleichzeitig alle Mengen entlang der Wertschöpfungskette digital und lückenlos. Veranstalter erhalten damit eine bequeme Full-Service-Lösung und profitieren maximal von den Mehrwerten der digitalen Nachverfolgbarkeit, wie einer präzisen und sicheren Logistik sowie den zu jedem Zeitpunkt erbringbaren Hygienenachweis durch ein Reinigungsprotokoll für jeden einzelnen Mehrwegbehälter.Abschließend schreibt das OMR Festival 2024 auch für den mit Pepsi gemeinsam entwickelten Smart Cup, vorgestellt auf der Internorga 2024 im März, das nächste Kapitel. Als Getränkepartner werden über den QR-Code auf den innovativen Mehrweg-Cups (https://global2.pepsico.com/aktuelles-presse/pressemitteilung/pepsico-und-vytal-verk%C3%BCnden-starke-partnerschaft-im-gastronomiebereich) exklusiv Tickets für das UCL Finale in London verlost. Damit geht der Pepsi x Vytal Smart Cup auch bei der OMR in den Kreislauf und erfüllt somit das Versprechen: Markenerlebnis und Convenience des Konsumenten können auch in einer ressourcenschonenden Zukunft stattfinden.Über Vytal GlobalVytal Global wurde gegründet, um die weltweit führende Technologieplattform für Kreislaufwirtschaft und Mehrweg zu werden. Das Unternehmen ersetzt Einwegverpackungen und fördert einen nachhaltigen, zukunftsorientierten Lebensstil. Mit einer digitalen und pfandfreien Mehrweglösung vernetzt Vytal Gastronomen, Händler und Lieferdienste mit Konsumenten, die ihren Konsum ohne unnötige Einwegverpackungen genießen möchten.Über die EES (Event & Entertainment Solutions) GmbHJedes Jahr gehen bei Messen, Festivals, Konzerten, Kinos oder Freizeitparks Einwegverpackungen millionenfach über den Tresen. Die Zeit für Veränderung ist reif. Vytal Events & Entertainment Solutions nimmt sich den Herausforderungen der Branche kundenzentriert an und bietet unter dem Motto Rent. Track. Go! eine im Markt einzigartige Kombination aus Mehrwegbehältern, Serviceleistungen und Software, mit denen die gesamte Wertschöpfungskette von Spülung, Lagerung, Anlieferung, Ausgabe und Rücknahme abgewickelt und digital getrackt wird. Das Unternehmen kooperiert mit etablierten Servicepartnern aus der Event- und Entertainmentbranche, um eine reibungslose, integrierte und begeisternde Mehrwegerfahrung für Veranstalter, Gastronomen und Gäste zu ermöglichen. Weitere Informationen zu Vytal's Eventlösungen finden Sie hier (www.vytal-events.org).Über OMROMR ist die führende Plattform für die digitale Wirtschaftswelt und umfasst Inhalte, Events und Technologien. Das OMR Festival ist heute die größte Zusammenkunft von Führungskräften aus Digitalwirtschaft, Medien und Marketing in Europa. Täglich erscheinen unter omr.com und in zahlreichen Newslettern und Podcasts Inhalte zu diesen Themengebieten. Die OMR-Tochterfirma Podstars produziert und vermarktet über hundert Podcast-Formate. Daneben bietet OMR im Bereich Education unterschiedlichste Weiterbildungsangebote, betreibt das Jobportal OMR Jobs & HR sowie die Software-Vergleichsplattform OMR Reviews. OMR Reviews ist mit über 50.000 unabhängigen Software-Bewertungen zu über 5.000 Tools die größte deutsche Software-Vergleichsplattform. Original-Content von: VYTAL Global GmbH, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154934/5772757