DJ HDE: Verbraucherstimmung auf dem höchsten Niveau seit Ende 2021

BERLIN (Dow Jones)--Die Verbraucherstimmung in Deutschland verbessert sich im Mai nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland (HDE) weiter und erreicht das höchste Niveau seit Ende 2021. Das aktuelle HDE-Konsumbarometer steigt zum vierten Mal in Folge und steht bei 97,51 nach 96,09 Punkten im April. Der Verband führt die positive Entwicklung, die auf einer Umfrage basiert, auch auf die sinkende Inflationsrate zurück.

"Die Verbraucher in Deutschland blicken damit zunehmend optimistischer auf die kommenden Wochen und Monate. Damit könnte sich mittelfristig eine Erholung des privaten Konsums und der konjunkturellen Gesamtsituation ergeben", erklärte der HDE.

Im Vergleich zum Vormonat erhöht sich laut der Befragung des Verbands die Anschaffungsneigung der Verbraucher weiter, was den privaten Konsum in den kommenden Wochen ankurbeln könnte. Allerdings planten die Verbraucher gleichzeitig, ihre Sparanstrengungen zu verstärken. Somit fließe verfügbares Einkommen nicht nur in den Konsum, sondern auch in die finanzielle Absicherung, wie der HDE erklärte.

Die Verbraucher blicken auf die weitere gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland etwas optimistischer. Damit teilen sie die Einschätzung von Unternehmen und der Bundesregierung. Ihre Konjunkturerwartungen erhöhen sich laut HDE im Mai um 3,51 Punkte gegenüber dem Vormonat auf 80,97. Etwas Skepsis bleibt laut HDE allerdings bei den Verbrauchern, denen es aufgrund von Krisen und bislang ausbleibenden wirtschaftspolitischen Wachstumsimpulsen an Planungssicherheit mangele.

Die Verbraucher erwarten laut HDE zwar einen Einkommenszuwachs, aber dieser würde nicht nur für Anschaffungen verwendet. "Ein Teil wird zwar den privaten Konsum beleben, jedoch sind die Befragten noch nicht so überzeugt von der Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Situation, dass sie auf eine finanzielle Absicherung verzichten", erklärte der Verband.

