An der Wall Street hält der Boom um die Zero-Day-Optionen an. Die sogenannten 0DTE-Optionen (Zero Days to Expiration) bieten die Möglichkeit, kurzfristig von schnellen Kursbewegungen oder vom Zeitwertverfall zu profitieren, da sie noch am selben Handelstag verfallen. Kurzfristig orientierte Händler verwenden die Optionen vorwiegend, um im Intraday-Handel auf die bekannten US-Indizes S&P 500 und Nasdaq ...

Den vollständigen Artikel lesen ...