Zürich - Für Unternehmen in der Schweiz hat sich die Geschäftslage zuletzt leicht verbessert. Vor allem in der Industrie hat sich die Lage etwas aufgehellt, sie bleibt aber schwierig. Etwas trüber als im Januar sind die Aussichten im Bau- oder im Gastgewerbe. Insbesondere im verarbeitenden Gewerbe hat sich die Geschäftslage etwas entspannt, wie die Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich am Montag mitteilte. Insgesamt bleibe die Lage hier aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...