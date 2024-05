LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im April weiter verbessert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg zum Vormonat um 1,4 Punkte auf 51,7 Zähler, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Eine erste Schätzung wurde leicht nach oben revidiert. Der Indikator stieg damit auf den höchsten Stand seit Mai 2023 und signalisiert so weiterhin Wachstum.

"Triebfeder war im April der beschleunigte Aufschwung im Servicesektor", kommentierte S&P das Ergebnis der Umfrage. Doch auch der Preisdruck habe wieder zugenommen./la/jsl/stk