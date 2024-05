Hamburg/München (ots) -Am 08. Mai ist es wieder so weit: Der Welt-Eierstockkrebs-Tag (World Ovarian Cancer Day, WOCD) steht vor der Tür. Unter dem Motto "No Woman Left Behind" machen Betroffene, Patient:innenorganisationen und Unternehmen weltweit auf die Erkrankung aufmerksam. Ihr Ziel? Eine Welt, in der Betroffene umfassend informiert und bestmöglich behandelt werden. Diesem Vorhaben haben sich auch die AstraZeneca GmbH und die MSD Sharp & Dohme GmbH verschrieben. Mit der Informationsseite www.wegweiser-eierstockkrebs.de leisten beide Unternehmen ihren Beitrag, damit jede Frau mit dieser Diagnose zur Expertin ihrer Erkrankung werden und selbstbestimmt ihren Weg gehen kann!Anzeichen ernst nehmenEierstockkrebs gilt als eine besonders heimtückische Erkrankung, da sie häufig erst spät erkannt wird. Das liegt daran, dass die Beschwerden meist unspezifisch sind und erst auftreten, wenn der Krebs bereits eine gewisse Größe erreicht hat. Mögliche Anzeichen wie Völlegefühl, Blähungen oder ungewollter Gewichtsverlust sollten daher immer ernst genommen werden und mit der Ärztin oder dem Arzt abgeklärt werden. Denn es gilt: Je früher die Diagnose gestellt wird, desto besser sind die Heilungschancen.Eine unterschätzte Gefahr, die selbst vor jungen Frauen nicht Halt machtZwar gehört Eierstockkrebs zu den selteneren Krebserkrankungen, er ist jedoch keine Randerscheinung. Mit über 7.000 Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland erhält etwa jede 74. Frau im Laufe ihres Lebens diese Diagnose.[1] Besonders betroffen sind Frauen über 60, aber auch jüngere Frauen können erkranken. Etwa jede 10. Betroffene ist unter 45 Jahre alt. Neben dem Alter spielen hormonelle Faktoren wie Kinderlosigkeit und Unfruchtbarkeit sowie genetische Veranlagungen eine Rolle.[1][2]Neue Wege in der Therapie von EierstockkrebsDie Therapie beginnt in der Regel mit einer Operation. Bei fortgeschrittener Erkrankung schließt sich häufig eine Chemotherapie an. Dank intensiver Forschung gibt es heute aber weitere Behandlungsmöglichkeiten mit bestimmten Antikörpern oder sogenannten PARP-Inhibitoren, die in Kombination mit einer Chemotherapie bzw. im Anschluss daran verabreicht werden können. Diese wirken im Vergleich zu einer Chemotherapie spezifischer und sind somit oft mit weniger Nebenwirkungen verbunden.[3]www.wegweiser-eierstockkrebs.de: Umfassende Informationen für Betroffene und AngehörigeDie Diagnose Eierstockkrebs trifft die betroffenen Frauen oft unvorbereitet und führt zu vielen Fragen und Ängsten. Bei der Verarbeitung kann es helfen, sich über die Erkrankung zu informieren. Das weiß auch Alexandra, die 2016 erfuhr, dass sie an Eierstockkrebs erkrankt ist:"Meine Bitte an alle Betroffenen: informiert Euch! Ganz wichtig! In alle Richtungen ... Auch andere Betroffene befragen, um die bestmögliche Unterstützung im Verlauf der Krankheit zu erhalten. Und: Love yourself!"Um einen Beitrag zur Unterstützung der Betroffenen und ihren Nahestehenden zu leisten, haben die AstraZeneca GmbH und die MSD Sharp & Dohme GmbH die Website www.wegweiser-eierstockkrebs.de ins Leben gerufen. Neben umfassenden Informationen zu Symptomen, Diagnostik, Therapien und Nachsorge bietet die Website eine Ärzt:innensuche, damit Betroffene in der Behandlung erfahrene Ärzt:innen in ihrer Nähe finden können. Referenzen:[1] Robert Koch-Institut. Krebs in Deutschland für 2019/2020, 14. Ausgabe, Berlin 2023.[2] Leitlinienprogramm Onkologie (AWMF, Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe): Eierstockkrebs - Ein Ratgeber für Patientinnen. (2018) Online unter: https://ots.de/1Us4Wd [Letzter Zugriff: 19.03.24].[3] Deutsche Krebshilfe. Eierstockkrebs. Online unter: https://www.krebshilfe.de/informieren/ueber-krebs/krebsarten/eierstockkrebs/ [Letzter Zugriff: 19.03.24]