Leipzig (ots) -Hätten Sie's gedacht: Rund jeder dritte Gast einer Erotik-Party bleibt vor Ort enthaltsam. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die die Erotik-Community JOYclub (www.joyclub.de) im März 2024 durchgeführt hat. Dabei wurden feierfreudige Mitglieder befragt, ob und wie sie sich bei einer erotischen Party auf sexuelle Erlebnisse einlassen. Demnach haben zwei von drei Gästen vor Ort tatsächlich Sex. Und das in den unterschiedlichsten Konstellationen.Partysex: So viele tun es wirklichBei erotischen Partys geht es oft zur Sache: Immerhin 65,6 % der insgesamt 2.409 befragten JOYclub-Mitglieder gaben an, bei ihrem letzten Partybesuch Sex gehabt zu haben. In den Genuss sexueller Erlebnisse sind laut eigener Angabe deutlich mehr Männer (71,9 %) als Frauen (57,6 %) gekommen. Ein Lächeln dürften das bei fast allen hinterlassen haben, denn rückblickend bewerten die allermeisten (90 %) den erlebten Sex als "(sehr) gut"."Von der Dance-Party über BDSM-Sessions bis zur Swingerparty - eine Erotik-Party kann viele Formen und Facetten haben. Die Angabe, Sex gehabt zu haben, ist das eine, mit wie viele Personen eine andere. Da lohnt es sich, ins Detail zu gehen", kommentiert Judith Langer, Sexologin und Kommunikationsmanagerin bei JOYclub.Eins, zwei ... viele Sexpartner:innenAm häufigsten hatten die Befragten mit zwei bis fünf Personen Sex beim letzten Partybesuch. Mehrheitlich Männer (64,8 %), während diese Zahl bei den Frauen knapp über die Hälfte (53,5 %) angaben. Ebenso gibt es Gäste mit mehr sexuelle Interaktionen: Jede zehnte Frau hatte mit sechs oder mehr Personen Sex - im Vergleich kann das nur jeder 25. Mann berichten. Zugleich hatte jede:r Dritte mit einer Person beim letzten Partybesuch Sex - überwiegend mit Partner:in. Und wenn nicht, dann entscheiden sich Frauen offenbar für bereits Bekannte, während Männer den Sex mit ihnen (noch) unbekannten Personen bevorzugen.Gar keinen Sex beim Partybesuch zu haben, heißt nicht, auf lustvolle Stunden zu verzichten. Im Gegenteil: "Manche haben anschließend den schönsten Sex ihres Lebens im Hotelzimmer", erzählt René Geisler von Schloss Milkersdorf (https://www.joyclub.de/club/44004.schloss_milkersdorf.html) in der aktuellen JOYclub-Party-Reportage "Erotisch feiern: dein Party-Guide (https://www.joyclub.de/sexeducation/courses/32.erotisch_feiern.html)".Geht es nur um Sex? So stehen Männer und Frauen dazuInsbesondere für die befragten Frauen scheint bei erotischen Partys das soziale Miteinander - also unter Gleichgesinnten zu sein und neue Menschen kennenzulernen - wichtiger zu sein, als Sex zu haben. Dennoch empfinden 61,4 % der Frauen sexuelle Erlebnisse auf erotischen Partys als "(eher) wichtig". Im Gegensatz dazu stuft jede Zwölfte diese als "unwichtig" ein. Für Männer hingegen stehen sexuelle Erlebnisse an erster Stelle. Entsprechend empfinden 86,1 % diese beim Partybesuch als "(eher) wichtig" - lediglich für 1,5 % sind sie "unwichtig".Laut eigener Aussage haben 62,3 % der Männer bei erotischen Partys oft oder immer Sex - und damit deutlich häufiger als Frauen (43,7 %). Selten oder nie Sex haben doppelt so viele der befragten Frauen (22,1 %) wie Männer (10,3 %).Erotik-Partys als Orte der InspirationFür die Mehrheit der Partygänger:innen (83,1 %) endet eine Party nicht mit dem Heimkehren, vielmehr denken sie noch länger über das Erlebte nach. Und manches Erlebnis inspiriert: 72,5 % gaben an, durch den Partybesuch schon neue Seiten an sich selbst entdeckt zu haben. Ein Erfahrungsbericht, den Expert:innen nur bestätigen können: "Erotische Partys sind mehr als oberflächliche Lust, sie sind Räume für persönliche Entwicklung", weiß Langer die erotische Datenanalyse einzuordnen.