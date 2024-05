Das Vogelgrippevirus H1N1 wurde bei Rindern in den USA festgestellt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist gewarnt, sieht allerdings derzeit das Risiko für die öffentliche Gesundheit bis dato als gering an. Dennoch: Es könnte sich lohnen, einen Blick auf Werte zu werfen, die im Falle einer Verschlechterung der Lage zum Gewinner an der Börse avancieren könnten. DER AKTIONÄR stellt eine Aktie vor.

Den vollständigen Artikel lesen ...