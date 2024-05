Eine aktuelle Umfrage gibt Einblicke, welche Versicherer die Deutschen als am vertrauenswürdigsten einschätzen. Dabei konnten die drei Spitzenreiter vom letzten Jahr allesamt ihre Positionen verteidigen. Welchen Unternehmen sich durchsetzen konnten. Das Magazin Reader's Digest hat auch dieses Jahr wieder in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Dialego AG seine Trusted Brands Studie durchgeführt. Dabei werden in einer bevölkerungsrepräsentativen Studie mehr als 4.000 Bundesbürger befragt, ...

