Radio TEDDY - "Das Familienradio für den ganzen Tag" - startet die große Sommertour 2024 quer durch Deutschland. Ob Berlin, Potsdam, Stuttgart, München, Köln, Hamburg, Duisburg, Leipzig, Erfurt, Rostock, Kassel ... auf Sommer- und Stadtfesten, Festivals, Events für die ganze Familie ... Radio TEDDY ist vor Ort.Unter dem Motto "Radio TEDDY - Macht Spaß! Macht schlau!" gibt es nonstop tolle Mitmach-Aktionen: Wissenswertes und Spaßiges für die Kiddies beim "Tierischen Quiz", eins der vielen Highlights aus dem täglichen Radioprogramm, live mitraten, den heißgeliebten morgendlichen "Zahnputz-Hit" wünschen, immer wieder Riesen-Puzzle legen, am Glücksrad drehen und tolle Preise einheimsen, beim "Radio TEDDY-Familien-500er" dabei sein, mit dem Radio TEDDY-Maskottchen tanzen ... Es wird ein buntes Unterhaltungs-Spektakel.Mit Co-Partner FRECHE FREUNDE können die Kiddies in die bunte Obst- und Gemüsewelt des Berliner Bio-Snackherstellers eintauchen, spaßige Rätsel lösen und Erinnerungsfotos mit "Karl Karotte" machen - dem möhrenstarken Stargast aus der Freche Freunde Obst- und Gemüsefamile...Radio TEDDY-Programmchef Roland Lehmann zum Start der Tour: "Endlich wieder raus! - Das ganze Team freut sich, die Radio TEDDY-Familien zu treffen und wir danken herzlich unserem Partner,Freche Freunde'. Gemeinsam stehen wir an der Seite der Familien. Die Mission von Freche Freunde - eine frühe Freundschaft mit Obst und Gemüse zu fördern und Ernährungsgewohnheiten schon früh positiv mitzugestalten ist eine tolle Sache."Alle Infos zu den Tourdaten unter radioteddy.de