Berlin - Bundestagsvizepräsidentin Kathrin Göring-Eckardt (Grüne) hat die Demokraten in Deutschland zu einem Neuanfang im Umgang miteinander aufgerufen. "Das, was Mathias Ecke passiert ist, dass er wirklich tätlich angegriffen worden ist, ist ja noch mal eine weitere Eskalation", sagte sie am Montag im RBB-Inforadio.



"Man hatte ja in den vergangenen Tagen das Gefühl, es gibt eine komplette Enthemmung." Und sie finde, das könne man nicht weiter so stehen lassen, sondern hier gehe es echt um einen Neuanfang, wie man damit als Staat, aber auch als Gesellschaft umgehe.



Die Grünen-Politikerin forderte außerdem, über die nötigen Schutzmaßnahmen zu sprechen: "Ich bin wirklich überzeugt, dass wir uns genau ansehen müssen - das ist jetzt die Aufgabe der Innenminister - mit welchen Sicherheitsvorkehrungen wir Wahlkämpfe, aber auch andere Aktivitäten absichern müssen." Man müsse genau die Lage einschätzen, dass man zum Beispiel nicht den ländlichen Raum hinten liegen lasse und sage: "Ach, das ist aufm Dorf, da wird schon alles friedlich bleiben."

