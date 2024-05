DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: An der Londoner Börse ruht das Geschäft wegen eines Bankenfeiertags. Auch in Tokio sowie im südkoreanischen Seoul wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.12 Uhr) +

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 5.172,00 +0,3% +6,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 18.042,75 +0,2% +4,7% Euro-Stoxx-50 4.960,09 +0,8% +9,7% Stoxx-50 4.405,56 +0,6% +7,6% DAX 18.161,61 +0,9% +8,4% FTSE Feiertag CAC 8.018,32 +0,8% +6,3% Nikkei-225 Feiertag EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 131,51 +0,49 -5,27 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,45 -0,04 -0,12 US-Rendite 10 J. 4,48 -0,03 +0,60

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,90 78,11 +1,0% +0,79 +8,8% Brent/ICE 83,71 82,96 +0,9% +0,75 +9,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 32,01 30,07 +6,5% +1,94 -11,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.321,38 2.301,75 +0,9% +19,63 +12,6% Silber (Spot) 27,15 26,56 +2,2% +0,60 +14,2% Platin (Spot) 965,84 958,68 +0,7% +7,17 -2,6% Kupfer-Future 4,63 4,57 +1,2% +0,05 +18,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Rally an der Wall Street könnte sich auf am Montag auf drei Sitzungen ausdehnen. Der Aktienterminmarkt lässt auf eine etwas festere Eröffnung des Kassamarktes schließen. Der zuletzt schwächer als gedacht ausgefallene Arbeitsmarktbericht hält die Spekulationen auf baldige Zinssenkungen am Leben, ohne jedoch echte Konjunkturängste zu streuen. Diese Kombination stützt den Aktienmarkt weiter. Es sei wirklich kein schlechter Arbeitsmarktbericht gewesen, urteilen die Volkswirte der ING. Aber erstmals seit längerer Zeit seien alle Komponenten des Berichts schwächer als erwartet ausgefallen, heißt es weiter. Im Handel preist der Zinsterminmarkt nun wieder mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 50 Prozent eine Zinssenkung im September ein. Neuen Schwung könnte die Zinsdebatte von den Reden der Fed-Vertreter John Williams aus New York und Thomas Barkin aus Richmond im Tagesverlauf erhalten.

Berkshire Hathaway hat sich im ersten Quartal von Apple-Aktien getrennt. Großinvestor Warren Buffett stellte jedoch in Aussicht, dass Apple für Berkshire die größte Einzelposition zum Jahresende darstellen könnte. Apple fallen vorbörslich um 1,0 Prozent, Berkshire Hathaway B-Titel ziehen um 1,2 Prozent an. Die Investmentholding hat im ersten Quartal 2024 einen Anstieg des Betriebsgewinns um 39 Prozent nach Steuern auf einen Rekordwert verbucht.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 50,9 zuvor: 51,7

FINANZMÄRKTE EUROPA

Freundlich - An der Börse wird zum einen die zweite Veröffentlichung des Einkausfmanager-Index aus Europa positiv gewertet. Mit Blick auf die Länder überzeugte Deutschland leicht, die italienischen Daten überraschten positiv und Spanien sogar deutlich. Zudem stützt der Sentix-Konjunkturindikator aus Deutschland die Stimmung. Die Umsätze an den Börsen in Europa sind aufgrund des Börsenfeiertags in Großbritannien vergleichsweise dünn. Die britischen Marktteilnehmer gelten als besonders handelsaktiv am deutschen Aktienmarkt. Sämtliche Branchen-Indizes notieren im Plus. Zalando drehen nach einem schwächeren Beginn ins Plus, der Kurs steigt um 1,3 Prozent. Der Einzelhandelsverband HDE hat die Prognose für den Online-Handel im Jahr 2024 nach oben genommen. Adtran Holding teilte mit, fast 300 Millionen Dollar auf seine Beteiligung an ADVA abzuschreiben. Der Kurs der Adtran Holding notieren 1,3 Prozent tiefer. Bei Atos in Paris geht es 1,8 Prozent abwärts. Das Unternehmen strebt eine Vereinbarung zur Umstrukturierung bis zum 31. Mai an. Das Kursminus von optisch 4,2 Prozent bei Deutsche Post ist dem Dividendenabschlag geschuldet. Auch die Aktien von RWE werden ex-Dividende gehandelt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:45 Fr, 18:15 % YTD EUR/USD 1,0770 +0,0% 1,0765 1,0764 -2,5% EUR/JPY 165,63 +0,7% 165,53 164,51 +6,4% EUR/CHF 0,9752 +0,1% 0,9749 0,9740 +5,1% EUR/GBP 0,8564 -0,2% 0,8572 0,8583 -1,3% USD/JPY 153,78 +0,6% 153,79 152,82 +9,2% GBP/USD 1,2576 +0,2% 1,2557 1,2542 -1,2% USD/CNH (Offshore) 7,2087 +0,2% 7,2178 7,1971 +1,2% Bitcoin BTC/USD 64.354,37 +0,8% 64.283,35 61.735,42 +47,8%

Der Yen kommt nach dem laut Commerzbank "Interventions-Doppelschlag des japanischen Finanzministeriums (MOF)" am Montag etwas zurück. Auch ohne weitere Interventionen sei der Dollar am Donnerstag weiter gesunken und habe sich am Freitag auf Niveaus um 153 Yen gehalten, blickt Commerzbank-Experte Ulrich Leuchtmann zurück. Ein Teil der Yen-Stärke könne darauf zurückzuführen sein, dass einige Marktteilnehmer für Montag eine weitere Interventionen erwartet hätten, denn wie schon bei der ersten Intervention am vergangenen Montag sei Feiertag in Japan. Und auch in London, dem umsatzstärksten Devisen-Handelsplatz, werde am Berichtstag nicht gearbeitet.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach der festen US-Tendenz ging es auch an den Aktienmärkten der Region auf breiter Front nach oben - allerdings moderater. Die Jobdaten hatten die Hoffnungen auf sinkende US-Zinsen im Jahresverlauf wieder belebt. In Schanghai wurde erstmals seit der dreitägigen Feiertagspause wieder gehandelt, so dass Marktbeobachter hier auch von Nachholbedarf sprachen. In Tokio und in Seoul wurde feiertagsbedingt zum Wochenstart nicht gearbeitet. Neue Einkaufsmanagerdaten aus Hongkong und China sorgten kaum für positive Impulse. Vorausschauende Subindizes des Index für Hongkong wie der Index der Auftragseingänge seien zurückgegangen und deuteten auf eine Abschwächung in der Zukunft hin, erläuterte Ökonom Jingyi Pan von S&P Global. Die Unternehmen äußerten sich besorgt über den zunehmenden Wettbewerb. Unter den Einzelwerten verteuerten sich Westpac in Sydney um 2,6 Prozent. Die Bank hat zwar weniger verdient als erwartet, kündigte aber neben einer erhöhten regulären Dividende eine Sonderdividende an und erhöhte ihr Aktienrückkaufprogramm. BHP legten um 0,8 Prozent zu. Nach Ansicht von Ben Cleary, Portfoliomanager des Tribeca Global Natural Resources Fund, hat der Rohstoffrieseden richtigen Zeitpunkt gewählt, um sich auf den langjährigen Rivalen Anglo American zu stürzen.

CREDIT

Auf leichten Einengungskurs gehen die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Anleihen. Die Kombination aus guter Berichtssaison und begründeten Zinshoffnungen legen dazu das Fundament. Zuletzt hatte der etwas schwächere US-Arbeitsmarktbericht diese Hoffnungen untermauert. Wegen des Börsenfeiertages in London fehlen allerdings die wichtigsten Marktteilnehmer. Der positive Einengungstrend könnte sich daher ab Dienstag mit deren Rückkehr an den Markt noch fortsetzen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

SAP

bindet seinen CEO Christian Klein weitere drei Jahre an das Unternehmen. Der Aufsichtsrat hat den bis 2025 laufenden Vertrag von Klein vorzeitig bis April 2028 verlängert, wie der DAX-Konzern mitteilte. Gleichzeitig wurde der 44-Jährige der bislang die Rolle des Vorstandssprechers innehatte, zum Vorstandsvorsitzenden ernannt.

INFINEON

Wesentliche Halbleiter im ersten Elektrofahrzeug des chinesischen Smartphone-Herstellers Xiaomi kommen von Infineon. Nach Angaben des Chipherstellers aus der Nähe von München wird der SU7 mit Siliziumkarbid-Leistungsmodulen von Infineon bestückt, wodurch die Fahrleistungen ebenso verbessert werden wie die Lebensdauer der Batterie. Überdies versorgt Infineon Xiaomi unter anderem mit Mikrocontrollern.

ADTRAN

erwartet im ersten Quartal eine Abschreibung im Zusammenhang mit seinem Segmet Network Solutions von 293 Millionen US-Dollar. Das Glasfasernetzwerkunternehmen erklärte, wegen des Rückgangs der Marktkapitalisierung sowie der vorsichtigen Ausgaben bei den Service Providern sei eine quantitative Wertminderungsprüfung der Berichtssparten durchgeführt worden.

BIONTECH

Geringere Umsätze aus dem Verkauf des Corona-Impfstoffs haben der Mainzer Biontech SE im ersten Quartal einen Umsatzeinbruch und unter dem Strich einen Verlust beschert. Das in den USA börsennotierte Unternehmen sieht sich auf einem guten Weg sowohl für seine Finanz- als auch für seine Entwicklungsziele.

HOCHTIEF

Die zur australischen Hochtief-Tochter Cimic gehörende Baugesellschaft Leighton Asia soll in einem Joint Venture ein Großkrankenhaus in Hongkong um einen 20-geschossigen Neubau erweitern. Auf Leighton Asia entfallen Umsatzerlöse von bis zu 2,4 Milliarden australische Dollar.

HYPOPORT

hat seinen Gewinn im ersten Quartal massiv gesteigert und die Jahresprognose bestätigt. Der Konzerngewinn sprang auf 2,95 Millionen Euro von 0,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

WACKER CHEMIE

baut in den USA seine Kapazitäten für die mRNA- und Proteinproduktion als Zulieferer für die Pharmaindustrie aus. Damit will der MDAX-Konzern die gestiegene Nachfrage nach Auftragsherstellern für die Lieferung verschiedener Komponenten für nukleinsäure-basierte Gentherapien im US-Markt bedienen.

EQT

will das US-Beratungsunternehmen Perficient für rund 3 Milliarden US-Dollar in bar übernehmen. Die schwedische Private-Equity-Gesellschaft EQT erklärte, man werde 76 Dollar je Aktie zahlen, was einem Aufschlag von 58 Prozent auf den Schlusskurs von Perficient von 48,11 Dollar am Freitag entspricht.

HEINEKEN

will in diesem Jahr 39 Millionen britische Pfund in seine Kneipenkette Star Pubs investieren, um 62 der kürzlich geschlossenen britischen Pubs zu modernisieren und wieder zu eröffnen. Der niederländische Konzern erklärte am Montag, dass auf diesem Weg mehr als 1.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. 612 Kneipen der 2.400 Pubs umfassenden Kette sollen modernisiert werden.

VINCI

ernennt den erfahrenen Manager Pierre Anjolras zum Chief Operating Officer. Dies ist der erste Schritt im Prozess zur Ernennung eines Nachfolgers für den CEO Xavier Huillard, dessen Amtszeit im kommenden Jahr endet.

May 06, 2024 07:15 ET (11:15 GMT)

