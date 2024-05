Berlin/Bonn (ots) -Daniel Günther (CDU) will das Thema Arbeitsmigration stärker im neuen Grundsatzprogramm der CDU verankern. Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein sagte auf dem Bundesparteitag der CDU in Berlin im Interview mit phoenix: "Wir brauchen Menschen mit Migrationshintergrund. Ein solcher Parteitag könnte gar nicht mehr stattfinden, weil so viele Menschen in den Branchen, die diesen Parteitag überhaupt möglich machen, mit Migrationshintergrund dabei sind. Und das, glaube ich, muss eine Partei auch ausstrahlen." Gleichzeitig gelte es, "die Überforderung in den Kommunen durch zu viele Flüchtlinge" anzugehen. Deswegen möchte Daniel Günther im neuen Grundsatzprogramm der CDU "inländisches und ausländisches Personal noch mal direkt adressieren". Es sei wichtig, "in diesen Zeiten, dass wir bei der ganzen aufgeheizten Diskussion um flüchtende Menschen nicht vergessen, dass wir auf Zuwanderung angewiesen sind", so der Ministerpräsident. Das müsse die CDU "auch stark zum Ausdruck bringen".Daniel Günther betonte gegenüber phoenix auch eine "klare Front" seiner Partei gegen die AfD, die "unsere Demokratie" gefährde. "Die AfD von Björn Höcke in Thüringen ist offen rechtsextremistisch. Der Verfassungsschutz hat die AfD in drei Ländern als gesichert rechtsextrem bezeichnet", so der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein.Das komplette Interview sehen Sie in Kürze auf www.phoenix.dePressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5773368