Hamburg (ots) -Am Freitag, 10. Mai 2024, wird die NDR Talk Show erstmalig nicht nur im NDR Fernsehen und im hr ausgestrahlt, sondern auch in vielen weiteren Bundesländern zu sehen sein. Denn auch WDR, MDR und SWR übernehmen ab 22.00 Uhr den Talkshow Klassiker aus dem Norden. Zu Gast sind u.a. Anna Ermakowa, Bettina Böttinger, Alexander Bommes und Johann Lafer. Einen Tag vor dem ESC in Malmö werden Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Zuschauer zudem mit Ireen Sheer auf Europas größtes Musikereignis einstimmen.Mehr Informationen zur Sendung am 10. Mai: https://ots.de/sEpfKY