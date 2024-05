AUD/USD wird am Montag höher gehandelt, nachdem die US-Daten in der vergangenen Woche nach unten überraschten und den USD belasteten. - Die RBA könnte bei ihrer Sitzung am Dienstag einen hawkischen Ton anschlagen, was den AUD unterstützen würde. - AUD/USD befindet sich in einem kurzfristigen Aufwärtstrend mit einer Tendenz, die Long-Positionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...