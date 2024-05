Wien (www.fondscheck.de) - Neben den weiterhin starken Rohstoff- und Edelmetall-Fonds fielen im April vor allem Fonds positiv auf, die in China beziehungsweise in Großchina investieren, wie das aktuelle FONDS professionell Fondsbarometer zeigt, so die Experten von "FONDS professionell".Das Risiko bleibe aber hoch. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...